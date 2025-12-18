Lutto in casa Atalanta | è scomparso il papà di Mario Pašali?
Una triste perdita colpisce la famiglia Atalanta: il club esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del papà di Mario Pašalic. In questo momento di grande dolore, tutta la comunità nerazzurra si unisce nel sostegno e nell’affetto verso il centrocampista croato, dimostrando solidarietà e vicinanza in un momento così difficile.
IL LUTTO. Il club nerazzurro esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto attorno al centrocampista croato in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
