Una triste perdita colpisce la famiglia Atalanta: il club esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del papà di Mario Pašalic. In questo momento di grande dolore, tutta la comunità nerazzurra si unisce nel sostegno e nell’affetto verso il centrocampista croato, dimostrando solidarietà e vicinanza in un momento così difficile.

© Ecodibergamo.it - Lutto in casa Atalanta: è scomparso il papà di Mario Pašali?

IL LUTTO. Il club nerazzurro esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto attorno al centrocampista croato in questo momento di grande dolore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Atalanta in lutto, è morto il papà di Mario Pasalic

Leggi anche: Atalanta ancora imbattuta in campionato. Mario Pasalic: “Un bel segnale, ora pensiamo al Bruges”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lutto nel mondo del calcio bergamasco è morto Eugenio Perico.

Morto il papà di Mario Pašalic: Atalanta in lutto e cena di Natale annullata - A Bergamo, la notizia ha iniziato a girare sottovoce, tra addetti ai lavori e tifosi: Mario Pašalic ha perso il padre, colpito da un malore improvviso. alphabetcity.it