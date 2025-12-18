Lutto in Bassa Valtellina è morto Don Battista Galli

Un grave lutto ha colpito la Bassa Valtellina: è scomparso Don Battista Galli, stimato parroco di Campovico, Desco e Paniga. Nativo di Livigno, aveva 85 anni e aveva celebrato il suo compleanno lo scorso 30 maggio. La comunità si stringe nel dolore per la perdita di una figura di grande riferimento e affetto.

© Sondriotoday.it - Lutto in Bassa Valtellina, è morto Don Battista Galli Si è spento all'età di 85 anni don Battista Galli. Nativo di Livigno, 85 anni compiuti lo scorso 30 maggio, don Battista Galli era parroco di Campovico, Desco e Paniga, in Bassa Valtellina. Nel corso della sua lunga vita sacerdotale ha ricoperto diversi ruoli pastorali e istituzionali: vicario ad.

