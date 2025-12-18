Lupin | la quarta stagione debutterà su Netflix nel 2026

Dopo tre anni di attesa, gli appassionati di Lupin possono finalmente segnare in agenda il ritorno di Assane Diop. La quarta stagione della celebre serie arriverà su Netflix nel 2026, promettendo nuove avventure e colpi di scena. Il mistero si infittisce, e i fan sono pronti a rivivere l’epica storia di ingegno e vendetta del carismatico ladro gentiluomo.

Dopo tre anni dalla terza stagione di Lupin, Netflix ha annunciato il ritorno dell'iconico Assane Diop. La nota piattaforma ha rivelato che il quarto capito della tanto amata serie tv debutterà nel 2026. Era l'ottobre del 2023 quando la terza stagione di Lupin è uscita su Netflix.

Lupin, la stagione 4 della serie tv con Omar Sy torna su Netflix nell’autunno 2026 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lupin, la stagione 4 della serie tv con Omar Sy torna su Netflix nell’autunno 2026 ... tg24.sky.it

Lupin è tornato, Netflix svela la prima puntata della Parte 4: Assane Diop più audace che mai - La serie di successo con protagonista Omar Sy nei panni di Arsenio Lupin (ma in una veste moderna) approderà sulla ... libero.it

Netflix annuncia con un teaser poster la finestra d'uscita della quarta parte della serie tv #Lupin. Ve lo mostriamo al link: - facebook.com facebook

