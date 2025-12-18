Massimiliano Amadori, da sempre figura di riferimento per Ricci, annuncia le sue dimissioni dall’incarico in Comune, segnando un cambiamento importante nella scena politica di Pesaro. La sua uscita, prevista per la fine dell’anno, apre nuovi scenari e suscita molteplici riflessioni sul futuro amministrativo della città. Un addio che invita a ripensare alle dinamiche interne e alle sfide di un’epoca segnata da trasformazioni profonde.

© Ilrestodelcarlino.it - L’uomo di fiducia di Ricci, si dimette Amadori: emarginato nell’era Biancani

Pesaro, 18 dicembre 2025 – Massimilano Amadori lascerà il suo incarico in Comune alla fine dell’anno. Ha deciso di dimettersi, chiudendo una parentesi che si era aperta con la nomina a capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci. Era il febbraio del 2021 e Amadori – per tutti Lothar – prendeva il posto che era stato di Franco Arceci fino alla pensione. Scoppia il caos nei Verdi, partito commissariato: Conti e Fabbri sotto tutela Amadori era l’uomo di maggiore fiducia dell’ex sindaco. Tra i tanti che potevano accreditarsi come braccio destro di Ricci, lui era – ed è ancora – il più “destro“ di tutti, cioè l’uomo di maggiore fiducia dell’ex sindaco, colui che lo ha seguito passo dopo passo da Muraglia fino alla scalata politico-amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

