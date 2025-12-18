L’ultimo ruolo di Meghan e Harry? Produttori di commedie romantiche per Netflix

Dopo aver lasciato il palcoscenico reale, Meghan e Harry si lanciano nel mondo dello streaming, producendo commedie romantiche per Netflix. Dalla promessa di rivoluzionare la monarchia alle nuove sfide nel mondo dell’intrattenimento, i duchi di Sussex dimostrano di saper reinventarsi, portando il loro tocco personale anche nel genere delle storie d’amore. Un curioso cambio di rotta, che unisce glamour e leggerezza in un nuovo capitolo della loro avventura.

© Panorama.it - L'ultimo ruolo di Meghan e Harry? Produttori di commedie romantiche per Netflix Dalla Megxit alla meet-cute. Meghan e Harry, che avevano promesso di riscrivere le regole della monarchia, ora sembrano voler riscrivere anche quelle della commedia romantica. Archewell Productions cambia registro e, tra una dichiarazione sull'impatto globale e un documentario a vocazione civile, approda ufficialmente nel territorio più battuto e rassicurante di Netflix: la commedia romantica. La notizia — confermata da People — ha il sapore della svolta inattesa ma non troppo. I Sussex produrranno per la piattaforma l'adattamento di The Wedding Date, romanzo bestseller di Jasmine Guillory, affidando la sceneggiatura a Tracy Oliver.

