Un nuovo episodio dell'ultima gaffe di Andrea Scanzi cattura l'attenzione sui social: una frase sbagliata, una foto fuori contesto e reazioni divertite sul web. La confusione tra le immagini e le parole alimenta discussioni e meme, mentre l'opinione di Scanzi viene interpretata in modo ironico. Un episodio che dimostra come anche figure note possano trovarsi impreparate di fronte alle insidie del mondo digitale.

© Secoloditalia.it - L’ultima gaffe di Scanzi: “Non avrei saputo dirlo meglio di lui”. Ma di chi? La foto è sbagliata, il web ride (video)

“Rob era un grande uomo, Trump una merda”. Andrea Scanzi sottoscrive la frase postata sul suo profilo Fb con la sottolineatura: “Non avrei saputo dirlo meglio”. Ma meglio di chi? Il gionalista del “Fatto”, cintura nera di gaffe, ne ha fatta un’altra, commentando la morte del regista americano Robert Reiner, famoso per il film “Harry ti presento Sally”. Credendo che la frase di sdegno nei confronti del presidente americano – che aveva speso parole pesanti sul regista dopo la sua uccisione da parte del figlio – fosse stata pronunciata dal famoso attore Morgan Freeman. che ha vinto un Oscar per ‘Million Dollar Baby’ e recitato in successi come ‘Le ali della libertà’, ‘Seven’ e la trilogia di Batman come Lucius Fox, ha postato la sua foto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: La gaffe del Tg1 durante l’annuncio di Sanremo, la foto di Aka7even è sbagliata: «Chi è quello?». Come ha reagito l’artista – Il video

Leggi anche: Sanremo 2026, gaffe clamorosa: aka7even presentato con la foto sbagliata in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'ultima gaffe di Guillermo Mariotto su Nancy Brilli a Ballando con le Stelle ( Ballandoconlestelle/rai) #guillermomariotto #nancybrilli #sabrinaferilli #ballandoconlestelle - facebook.com facebook

Nuova gaffe geografica di Trump sulla Crimea. Intervistato da Politico,ha lodato la bellezza della penisola,annessa da Mosca nel marzo 2014,ma con diversi errori.”Quando guardo la mappa dico sempre:’Wow,la Crimea è bellissima,circondata dall'oceano su x.com