L’ultima cena del ristorante ‘Checo’ | Sono stati 70 anni di soddisfazioni

L’ultima cena al ristorante ‘Checo’ segna la fine di un’epoca. Dopo 70 anni di passione e tradizione, un simbolo di Comacchio si spegne, portando con sé ricordi e storie di una vita dedicata alla cucina e alla comunità. Un addio che apre un nuovo capitolo, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di chi ha vissuto e condiviso questi anni di soddisfazioni.

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultima cena del ristorante ‘Checo’: “Sono stati 70 anni di soddisfazioni” Comacchio (Ferrara), 18 dicembre 2025 – Un’altra insegna storica, che per anni ha scandito il tempo come una clessidra, ci lascia. Il 2026 priverà il lido di Volano di uno dei più importanti simboli della sua crescita e un punto di riferimento per tutti, poiché dopo 70 anni di attività il ristorante da Checo chiude. La nascita del ristorante da ‘Checo’ fra la pineta e la spiaggia. Un luogo magico incastrato fra la pineta e la spiaggia sul mare Adriatico, sorto per volontà di Francesco Biolcati per tutti ‘Checo’ con una sola C. Un pioniere quando ancora il lido era caratterizzato dal casette di legno, costruite su palafitte ed al posto degli ombrelloni si mettevano una tenda in diagonale tesa da quattro piccoli pali mentre la granita arriva su una barca col ghiaccio, rotto col coltello, giunta da Goro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Toni Negri raccontato dalla figlia Anna: “Non capivo il suo idealismo, sono stati anni di fallimento” Leggi anche: “Gli ultimi due anni con la malattia di Kate sono stati i più duri della mia vita. La vita ci ha messo a dura prova”: lo rivela il principe William Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tresette. . Capodanno non è solo una data È l’ultima cena dell’anno e la prima promessa a quello nuovo Se ami il cibo, sai riconoscere la differenza tra “uscire a mangiare” e vivere una vera esperienza a tavola! Sapori pensati, tempi giusti, atmosfera che - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.