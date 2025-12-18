Lukashenko | I missili ipersonici Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia

In un clima di crescente tensione, Lukashenko annuncia lo schieramento dei missili ipersonici Oreshnik in Bielorussia, alimentando preoccupazioni e scontri politici. Dietro le quinte della scena europea si nasconde un nervosismo mai visto prima, tra crisi finanziarie e minacce militari che minacciano di riscrivere gli equilibri di potere.

Dietro le quinte della politica europea c’è un nervosismo che non si vedeva da anni. Da una parte si parla di soldi russi bloccati, dall’altra di missili capaci di colpire in pochi minuti. Mentre le capitali Ue discutono, in un altro Paese arriva un annuncio che gela il sangue. In Germania il cancelliere federale Friedrich Merz sta valutando una mossa pesantissima: usare il patrimonio della Banca centrale russa congelato in Germania per aiutare ancora di più l’ Ucraina. >> “Addio, Signora”. L’annuncio poco fa, simbolo di eleganza e intelligenza italiana: “Ci manchi già” Un’idea che, se diventasse realtà, sarebbe una vera rottura politica con Mosca e una vittoria per chi, come il governo belga, chiede da tempo di trasformare quei miliardi in aiuti concreti a Kiev. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bielorussia, il missile Oreshnik schierato da ieri. Londra: «Ci colpirebbe in 8'». La minaccia (annunciata) al confine Nato; Generake Gerasimov: la Russia ha equipaggiato una brigata con i nuovi missili Oreshnik che da ieri sono già operativi in Bielorussia.

