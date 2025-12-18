Luigi Scuteri in arte Dodo GG | quando la musica nasce dalla vita vera

Dodo GG, il nome d’arte di Luigi Scuteri, è un cantautore che trasforma emozioni autentiche in musica sincera. Con una voce che tocca il cuore e testi che raccontano la vita senza filtri, Dodo GG incarna l’essenza di un’arte genuina e appassionata, nata dall’esperienza e dalla profondità del vissuto. La sua musica è un rifugio, un confronto diretto con l’anima.

MILANO – La musica come rifugio, come voce, come atto di verità. Dodo GG, nome d'arte di Luigi Scuteri, è un cantautore che trasforma esperienze personali e vissuti profondi in brani capaci di parlare all'anima, senza filtri e senza maschere. La scrittura è da sempre il cuore pulsante del suo percorso. Il desiderio di tradurre i pensieri in musica lo accompagna fin da giovane, ma è durante il periodo pandemico che questo bisogno diventa urgenza espressiva. Nel 2020 la madre di Luigi contrae il Covid: un evento traumatico che segna uno spartiacque emotivo e creativo. Da lì nasce la sua prima canzone.

