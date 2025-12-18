L’Ue rispolvera l’ipotesi del debito comune per l’Ucraina ed è disposta a stare in Consiglio a oltranza

L’Unione Europea torna a discutere l’ipotesi di un debito comune per sostenere l’Ucraina, dimostrando forte determinazione a non lasciare nulla di intentato. Bruxelles è pronta a rimanere in Consiglio oltre i tempi stabiliti per trovare una soluzione efficace al finanziamento, sottolineando l’impegno dei leader europei nel garantire il supporto necessario in questa delicata fase. La solidarietà europea si conferma come priorità assoluta.

Bruxelles. Vietato fallire sull' Ucraina. I principali leader europei sono determinati a trovare una soluzione per garantire il finanziame.

