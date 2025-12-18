L’Ue rispolvera l’ipotesi del debito comune per l’Ucraina ed è disposta a stare in Consiglio a oltranza
L’Unione Europea torna a discutere l’ipotesi di un debito comune per sostenere l’Ucraina, dimostrando forte determinazione a non lasciare nulla di intentato. Bruxelles è pronta a rimanere in Consiglio oltre i tempi stabiliti per trovare una soluzione efficace al finanziamento, sottolineando l’impegno dei leader europei nel garantire il supporto necessario in questa delicata fase. La solidarietà europea si conferma come priorità assoluta.
Bruxelles. Vietato fallire sull’ Ucraina. I principali leader europei sono determinati a trovare una soluzione per garantire il finanziame. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “La Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”: così verrebbe aggirato il veto di Orban
Leggi anche: Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.