L’Ucraina attacca con droni e colpisce una nave russa a Rostov

Un attacco con droni ucraini ha colpito una nave russa nel porto di Rostov sul Don, provocando vittime e feriti tra l’equipaggio. L’evento segna un’intensificazione delle tensioni nella regione, sottolineando la vulnerabilità delle infrastrutture marittime e il deteriorarsi del conflitto tra i due paesi. La notizia solleva molteplici questioni sulla sicurezza e le ripercussioni future di questa escalation.

© Metropolitanmagazine.it - L'Ucraina attacca con droni e colpisce una nave russa a Rostov Alcuni droni ucraini hanno colpito una petroliera russa nel porto di Rostov sul Don, uccidendo due membri dell'equipaggio e ferendone altri tre. Lo riporta il Kyiv Independent. Il sindaco di Rostov sul Don, Alexander Skryabin, ha riferito su Telegram che le squadre di emergenza stanno spegnendo un incendio su una petroliera che è stata colpita dai droni ucraini durante la notte. Skryabin ha inoltre affermato che ci sono state vittime a seguito dell'attacco. Yuri Slyusar, governatore dell'Oblast di Rostov, ha confermato le notizie sull'attacco, affermando che una "nave" non specificata era stata danneggiata Attacchi alle navi e petroliera russa, nella guerra Ucraina-Russia.

