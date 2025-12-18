Luci e ombre dei trasporti Tanti treni ma troppe auto
Lombardia, terra di grandi investimenti ferroviari ma ancora sovraccarica di auto. Il nuovo report di Legambiente con «Pendolaria» evidenzia le contraddizioni di una regione che punta sulla mobilità sostenibile, ma fatica a ridurre l’uso delle vetture private. Un quadro complesso tra luci e ombre, che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità per un trasporto più efficiente ed ecologico.
IL REPORT. Legambiente con «Pendolaria» mette in luce le contraddizioni della Lombardia: bene gli investimenti ferroviari, ma lontana la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Fedrigoni, luci e ombre all’incontro: "Ma alcuni torneranno al lavoro"
Leggi anche: Puglia tra luci e ombre: balneazione, acque top. Ma troppo gas serra
Luci e ombre dei trasporti. «Tanti treni, ma troppe auto»; Il dossier Trasporti in Campania: “Fico si dia l’obiettivo di sito e app unica per i trasporti”; Linee ferroviarie toscane: stabile il numero dei passeggeri, 200mila al giorno. Legambiente: Servirebbero maggiori investimenti; Treni in Lombardia, è saltata la coincidenza: 700mila passeggeri al giorno ma pochi fondi.
Luci e ombre dei trasporti. «Tanti treni, ma troppe auto» - La Lombardia «è la regione italiana con la maggiore offerta di treni regionali», ma «non mette alcun freno alla motorizzazione individuale». ecodibergamo.it
Trasporti per gli studenti: anno scolastico al via tra luci e ombre - Trasporto scolastico tra luci e ombre, secondo gli studenti delle superiori in Val Cavallina. ecodibergamo.it
Diritti dei passeggeri aerei: luci e ombre nella proposta di riforma approvata dal Consiglio Ministri Ue dei Trasporti - Proprio alla vigilia dell’avvio delle vacanze estive, che vedono una moltitudine di consumatori raggiungere le località per le ferie mediante il trasporto aereo, è arrivata la notizia della posizione ... adiconsum.it
Nel dossier di Legambiente luci e ombre sul sistema regionale: primi effetti del rinnovo dei treni, ... #calabria #trasporti #PENDOLARIA #miglioramento - facebook.com facebook
Agricoltura europea nel 2025: luci e ombre di un settore in trasformazione x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.