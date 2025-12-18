Lombardia, terra di grandi investimenti ferroviari ma ancora sovraccarica di auto. Il nuovo report di Legambiente con «Pendolaria» evidenzia le contraddizioni di una regione che punta sulla mobilità sostenibile, ma fatica a ridurre l’uso delle vetture private. Un quadro complesso tra luci e ombre, che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità per un trasporto più efficiente ed ecologico.

Luci e ombre dei trasporti. «Tanti treni, ma troppe auto»

IL REPORT. Legambiente con «Pendolaria» mette in luce le contraddizioni della Lombardia: bene gli investimenti ferroviari, ma lontana la sostenibilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

