Lucca riscopre il Liberty | Mazzoni racconta l’arte di Petroni

Lucca si immerge nuovamente nell’eleganza del Liberty con il nuovo volume di Riccardo Mazzoni, che riporta alla luce l’arte di Francesco Petroni. Un viaggio tra documenti e biografie che rivela un’epoca di creatività e innovazione, riscoprendo un patrimonio artistico che ha segnato il cuore della città. Sabato 20 dicembre, l’arte lucchese si arricchisce di nuove suggestioni e storie da scoprire.

A Lucca torna al centro una stagione artistica capace di cambiare il gusto di un'intera città. Sabato 20 dicembre, un nuovo volume firmato da Riccardo Mazzoni riapre il dialogo con il Modernismo lucchese attraverso la figura di Francesco Petroni, tra documenti, biografie e tracce di un'epoca in fermento. Un incontro pubblico nel cuore delle Mura .

