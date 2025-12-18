Lucca Juve la possibilità in prestito per la finestra di gennaio Questa l’idea bianconera | le ultime sulla suggestione in attacco

La Juve esplora la possibilità di un colpo in prestito a gennaio, puntando su un attaccante di livello. Tra le opzioni, spicca il nome di Lucca del Napoli, valutato come soluzione temporanea per rinforzare il reparto offensivo. Damien Comolli sta valutando l’ipotesi di un trasferimento dagli azzurri, con l’obiettivo di sostituire Vlahovic e rafforzare le ambizioni bianconere nel girone di ritorno.

Lucca Juve, emerge come idea per l’attacco il centravanti del Napoli. Damien Comolli valuta il prestito dagli azzurri per sostituire Dusan Vlahovic. La Juventus sta vagliando diverse opzioni per potenziare il settore offensivo in vista della riapertura delle liste a gennaio. Le attenzioni della dirigenza si sarebbero posate su Lorenzo Lucca, centravanti attualmente in forza al Napoli. Vlahovic resterà lontano dai campi di gioco almeno fino a marzo 2026, lasciando a Luciano Spalletti il difficile compito di riorganizzare la manovra d’attacco senza il suo punto di riferimento principale. Secondo TMW, il profilo di Lucca rappresenterebbe una soluzione funzionale per caratteristiche fisiche e conoscenza del campionato italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

