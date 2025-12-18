Luca Argentero racconta la nuova stagione di Doc - Nelle tue mani che tratterà anche dei tagli alla sanità Il video di Amicait

Luca Argentero svela in anteprima la nuova stagione di

(askanews) – Parlerà anche di tagli alla sanità la quarta stagione di Doc, la serie interpretata da Luca Argentero. Lo ha detto il protagonista, a margine della presentazione dell’offerta Rai Fiction per il 2026. GUARDA LE FOTO Luca Argentero, le foto sul set e in famiglia. «Sembra incredibile dirlo di una serie italiana, però effettivamente Doc è praticamente in mezzo mondo. Credo sia un motivo di orgoglio non solo per me ma per tutta l’industria – ha dichiarato Argentero – abbiamo ricevuto un affetto incredibile da parte di tutti, ogni giorno vengo fermato da bimbi, mamme, nonni che mi raccontano quanto Doc in qualche modo gli abbia scaldato il cuore, in un momento della loro vita magari difficile, raccolgo ogni giorno delle testimonianze d’affetto, una cosa che non mi è mai successa con nessuno dei film o delle serie che ho fatto in Italia». 🔗 Leggi su Amica.it

