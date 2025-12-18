Louise Windsor la nipote di Re Carlo seduta a terra in treno | la foto diventa virale

Una foto spontanea di Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III, seduta a terra su un treno in viaggio da Londra a Bristol, ha conquistato il web. La sua naturalezza e semplicità hanno catturato l’attenzione, mostrando un lato più autentico e vicino alla vita quotidiana della giovane membro della royal family. Un’immagine che ha fatto il giro dei social, suscitando simpatia e curiosità tra gli utenti.

© Lapresse.it - Louise Windsor, la nipote di Re Carlo seduta a terra in treno: la foto diventa virale Lady Louise Windsor, nipote di Re Carlo III, 17esima in linea di successione al trono d’Inghilterra, viaggia seduta a terra su un treno partito da Londra e diretto a Bristol. A dimostrarlo una foto pubblicata dal tabloid britannico Daily Mail, presto diventata virale. Lady Louise Windsor is Britain's 'most down-to-earth royal': As she's spotted sitting on a packed train floor, how daughter of Prince Edward and Sophie is set to become Firm's 'secret weapon' https:t.co4WdOHSHjxW — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025 Chi è Louise Windsor. Louise Windsor, 22 anni, è la figlia del principe Edoardo, duca di Edimburgo e fratello di Re Carlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Louise Windsor, la nipote di Re Carlo III seduta per terra sul treno: la foto diventa subito virale Leggi anche: È la nipote di re Carlo, ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra senza problemi e studia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Suo nonno è re Carlo, ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra; La settimana scorsa Lady Louise Windsor è stata fotografata seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol | strano ma vero. Lady Louise Windsor, la nipote di re Carlo seduta a terra su un treno per Bristol: la foto è virale - È questa la foto che ritrae Lady Louise Windsor, la nipote 22enne di re Carlo, su un treno della Great ... msn.com

Lady Louise Windsor seduta a terra sul treno: la nipote di re Carlo sorprende - È a tutti gli effetti un membro della Royal family britannica, ma la nipote di re Carlo ha deciso di vivere una vita da "commoner" ... iodonna.it

Louise Windsor, la nipote di re Carlo III seduta per terra sul treno: la foto diventa subito virale - La figlia 22enne del Principe Edoardo (la nipote prediletta della defunta Regina Elisabetta) ha passato due ore sul pavimento di un convoglio della linea Londra- msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.