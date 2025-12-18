Louise Windsor la nipote di Re Carlo III seduta per terra sul treno | la foto diventa subito virale

Una foto spontanea di Louise Windsor, seduta per terra su un treno a Londra, ha catturato l'attenzione di tutti, diventando subito virale. La nipote di Re Carlo III, figlia di Peter e Autumn, ha scelto un gesto semplice e naturale, lontano dagli sfarzi reali. La sua immagine suscita curiosità e riflessioni sulla vita di una giovane membro della famiglia reale, spesso al centro di sguardi e aspettative.

© Quotidiano.net - Louise Windsor, la nipote di Re Carlo III seduta per terra sul treno: la foto diventa subito virale Londra, 18 dicembre 2025 – I suoi genitori scelsero di non darle il titolo di principessa, che tecnicamente le sarebbe spettato. Volevano per lei una “vita normale”. Gli effetti di una scelta fatta 22 anni fa continuano a vedersi. Lady Louise Windsor, figlia del Principe Edoardo, Duca di Edimburgo, dunque nipote di Re Carlo, è stata fotografata su un treno affollato della Great Western Railways che collega Londra a Bristol. Ma non è finita qui. Con un look semplice e curato – capelli biondissimi legati con una coda e jeans chiari – la nipote di Re Carlo, “prediletta” della defunta regina Elisabetta, è stata paparazzata sul treno mentre viaggiava seduta per terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: È la nipote di re Carlo, ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra senza problemi e studia Leggi anche: La settimana scorsa Lady Louise Windsor è stata fotografata seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol: strano, ma vero Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Suo nonno è re Carlo, ma Lady Louise Windsor sul treno si siede per terra; La settimana scorsa Lady Louise Windsor è stata fotografata seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol | strano ma vero. Lady Louise Windsor, la nipote di re Carlo seduta a terra su un treno per Bristol: la foto è virale - È questa la foto che ritrae Lady Louise Windsor, la nipote 22enne di re Carlo, su un treno della Great ... msn.com

Louise Windsor, chi è la nipote di Re Carlo figlia di Edoardo e Sofia - È virale sui social una foto di Lady Louise, nipote di Re Carlo, seduta per terra in un treno affollato. msn.com

Louise Winsdor, la nipote di Re Carlo III seduta per terra sul treno: la foto diventa subito virale - La figlia 22enne del Principe Edoardo (la nipote predilette della defunta Regina Elisabetta) ha passato due ore sul pavimento di un convoglio della linea Londra- quotidiano.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.