Lotto e Superenalotto il Trentino Alto Adige fa una cinquina di vincite

Il Trentino Alto Adige si conferma protagonista dell'ultima estrazione del Lotto, con quattro vincite che hanno portato quasi 80mila euro ai fortunati giocatori. Un risultato che sottolinea ancora una volta l'entusiasmo e la voce di questa regione nel mondo delle scommesse. Scopriamo i dettagli di questa cinquina di vincite e le opportunità che offre il gioco più amato dagli italiani.

Non una, ma ben quattro vincite in Trentino Alto Adige nell'ultima estrazione del Lotto. Nel concorso di martedì 16 dicembre, come riporta Agipronews, sono state infatti realizzate vincite per quasi 80mila euro (79.571 euro per la precisione), così distribuiti: tripletta da 65.500 euro in via.

