Lotto e SuperEnalotto estrazioni di Oggi giovedì 18 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Scopri i numeri estratti oggi, giovedì 18 dicembre 2025, per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Le estrazioni di questa settimana offrono grandi opportunità di vincita, con il jackpot del SuperEnalotto che ha raggiunto cifre da capogiro. Resta aggiornato per conoscere le combinazioni vincenti e tentare la fortuna con i tuoi numeri fortunati.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il jackpot del superenalotto è di milioni di euro. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 18 dicembre 2025: Estrazioni SuperEnalotto. Lotto. 10eLotto serale. Prossima Estrazione. Estrazione Precedente. Estrazioni del SuperEnalotto. Sestina vincente: Jolly: Superstar: ..Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto.. Estrazioni del Lotto. Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 72 48 90 14 52 Cagliari: 11 78 87 47 53 Firenze: 50 8 32 71 74 Genova: 20 18 9 76 7 Milano: 13 34 68 7 16 Napoli: 75 61 50 16 10 Palermo: 32 44 38 16 70 Roma: 13 67 32 44 69 Torino: 45 64 49 37 63 Venezia: 81 19 30 79 36 Nazionale: 21 85 89 35 77 Guarda quanto si vince con ogni combinazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

