L' Osservatorio prezzi lievitano le spese sanitarie Barattoni | Nostro obiettivo è tutelare imprese e cittadini

L'aumento delle spese sanitarie si fa sentire, con prezzi in crescita anche in un contesto di inflazione moderata. Barattoni sottolinea l'impegno a proteggere imprese e cittadini da questa tendenza in crescita, evidenziando l'importanza di interventi mirati per contrastare l'impennata dei costi nel settore sanitario.

Dopo i beni alimentari, ora sono i prezzi delle spese sanitarie a schizzare in alto, a dispetto di un'inflazione che rallenta la sua corsa. Sono questi i principali elementi che emergono dal secondo appuntamento dell’Osservatorio dei prezzi al consumo, che si è svolto questa mattina in Comune a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

