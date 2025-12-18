L' Osservatorio prezzi lievitano le spese sanitarie Barattoni | Nostro obiettivo è tutelare imprese e cittadini
L'aumento delle spese sanitarie si fa sentire, con prezzi in crescita anche in un contesto di inflazione moderata. Barattoni sottolinea l'impegno a proteggere imprese e cittadini da questa tendenza in crescita, evidenziando l'importanza di interventi mirati per contrastare l'impennata dei costi nel settore sanitario.
Dopo i beni alimentari, ora sono i prezzi delle spese sanitarie a schizzare in alto, a dispetto di un'inflazione che rallenta la sua corsa. Sono questi i principali elementi che emergono dal secondo appuntamento dell’Osservatorio dei prezzi al consumo, che si è svolto questa mattina in Comune a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
L'Osservatorio prezzi, lievitano le spese sanitarie. Barattoni: "Nostro obiettivo è tutelare imprese e cittadini" - Nel corso di tutto l'anno emerge anche il forte aumento dei prezzi dei beni alimentari avvenuto nel corso dell'estate ... ravennatoday.it
Prezzi al consumo, secondo incontro dell’Osservatorio in Comune - Analizzati i dati autunnali 2025: rallenta l’inflazione a Ravenna (+0,6%), ma crescono i costi dei servizi sanitari privati (+2,2%) ... ravenna24ore.it
Insediato l'Osservatorio speciale per i prezzi al consumo - L'organismo nasce da un protocollo d'intesa firmato il 27 giugno 2024 tra il ministero delle Imprese e ... ansa.it
