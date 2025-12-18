Losanna-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Losanna in Conference League, dopo la recente sconfitta in campionato contro il Verona. Una partita fondamentale per rialzare il morale e risalire la classifica europea. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire l'incontro in tv, per non perdere neanche un minuto di questa sfida.

© Firenzetoday.it - Losanna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv Dopo l'ennesimo ko in campionato subito contro il Verona, la Fiorentina si rigetta nella Conference League. I viola affrontano questa sera il Losanna per l'ultima giornata della fase a girone unico. L'obiettivo della squadra di Vanoli è quello di ottenere una vittoria per provare ad entrare nelle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Losanna-Fiorentina, sesta giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In Conference tornano Dzeko e Piccoli? Le probabili di Losanna-Fiorentina; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Losanna-Fiorentina, le probabili formazioni: porta affidata a Martinelli - Questa sera Losanna e Fiorentina si giocheranno una vittoria o forse più in quest'ultima giornata di Conference League. tuttomercatoweb.com

Losanna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola si gioca il pass diretto per gli ottavi di finale: dall'Europa può arrivare la scossa per svoltare una stagiona fin qui da incubo ... tuttosport.com

Losanna-Fiorentina (Conference League): probabili formazioni, quando e dove vederla - Lo stadio della Tuilière sarà la sede del match tra Losanna e Fiorentina, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase campionato di Conference League. msn.com

Losanna-Fiorentina, probabili formazioni: Martinelli dal 1', in mezzo Fagioli e chance per Piccoli x.com

Spogliatoio spaccato Vanoli “garantisce, il gruppo c’è” Domani il Losanna prima della delicata gara contro l’Udinese in campionata: voi che formazione schierereste #vanoli #fiorentina #sériea #conferenzastampa #conferenceleague #udinese #losann - facebook.com facebook

