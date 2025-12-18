Losanna Fiorentina parla Goretti | Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune Nello spogliatoio…

Prima della sfida di Conference League contro il Losanna, il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha sottolineato l’importanza di ritrovare l’equilibrio giusto per raggiungere un obiettivo condiviso. Le sue parole evidenziano la necessità di unione e determinazione nello spogliatoio, elementi fondamentali per affrontare al meglio questa importante sfida europea.

Losanna Fiorentina, le parole di Goretti nel pre gara: «Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune» Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Losanna, il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

