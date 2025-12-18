Losanna-Fiorentina le probabili formazioni | le scelte di Vanoli

In attesa di scoprire le probabili formazioni di Losanna-Fiorentina, si prospetta una sfida cruciale per i viola, desiderosi di voltare pagina e trovare continuità. Vanoli dovrà scegliere con cura gli interpreti, mentre i tifosi sperano in una prestazione convincente, lontano dai recenti alti e bassi di campionato. La Conference League rappresenta un'occasione per rilanciare il morale e rinsaldare le ambizioni europee della squadra.

© Como1907news.com - Losanna-Fiorentina, le probabili formazioni: le scelte di Vanoli Per novanta minuti la Fiorentina prova a mettere tra parentesi un campionato complicato e a rifugiarsi nella Conference League, competizione che fin qui ha raccontato una storia molto diversa rispetto alla Serie A. Nella sesta giornata della fase campionato, la squadra di Vanoli è attesa a Losanna, in una gara che può consolidare il percorso europeo dei viola. I numeri, in questo senso, parlano chiaro. I 9 punti raccolti in cinque partite rendono positiva la classifica gigliata, soprattutto se confrontata con le recenti difficoltà interne. Il successo per 2-1 contro la Dinamo Kiev ha dato ossigeno dopo i ko con Mainz e AEK Atene, confermando un trend europeo decisamente più incoraggiante.

