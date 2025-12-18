Losanna-Fiorentina le probabili formazioni | le scelte di Vanoli

La sfida tra Losanna e Fiorentina promette emozioni e sorprese. I viola cercano di lasciarsi alle spalle un campionato difficile e di concentrarsi sulla Conference League, dove finora hanno scritto pagine diverse rispetto alla Serie A. Vanoli dovrà mettere in campo le scelte più azzeccate per portare a casa il risultato e riscrivere il proprio cammino europeo.

© Serieagoal.it - Losanna-Fiorentina, le probabili formazioni: le scelte di Vanoli Per novanta minuti la Fiorentina prova a mettere tra parentesi un campionato complicato e a rifugiarsi nella Conference League, competizione che fin qui ha raccontato una storia molto diversa rispetto alla Serie A. Nella sesta giornata della fase campionato, la squadra di Vanoli è attesa a Losanna, in una gara che può consolidare il percorso europeo dei viola. I numeri, in questo senso, parlano chiaro. I 9 punti raccolti in cinque partite rendono positiva la classifica gigliata, soprattutto se confrontata con le recenti difficoltà interne. Il successo per 2-1 contro la Dinamo Kiev ha dato ossigeno dopo i ko con Mainz e AEK Atene, confermando un trend europeo decisamente più incoraggiante.

