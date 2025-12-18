La sfida tra Losanna e Fiorentina in Conference League si gioca giovedì sera allo Stade de la Tuilière. La Fiorentina, alla ricerca di una vittoria fondamentale per qualificarsi agli ottavi, affronta una squadra determinata. Pochi gol attesi e tante emozioni in una partita decisiva per il nostro cammino europeo. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per un match che potrebbe decidere il destino della Viola nel torneo.

© Infobetting.com - Losanna-Fiorentina (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol allo Stade de la Tuilière

La Fiorentina chiude il proprio percorso nel girone di Conference League facendo visita al Losanna. La sfida, in programma giovedì sera allo Stade de la Tuilière, è valida per la sesta giornata ed è fondamentale per la Viola che ha bisogno di un successo per entrare tra le prime otto e andare direttamente agli ottavi. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Losanna-Fiorentina (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol allo Stade de la Tuilière

Leggi anche: Losanna-Fiorentina (Conference League, 18-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Losanna-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - La Viola si gioca il pass diretto per gli ottavi di finale: dall'Europa può arrivare la scossa per svoltare una stagiona fin qui da incubo ... tuttosport.com