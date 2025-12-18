Losanna-Fiorentina c’è un sogno accanto all’incubo | missione Conference turnover motivazionale

Tra la tensione della sfida e la speranza di una svolta, Losanna-Fiorentina si presenta come un intreccio di emozioni contrastanti. La missione Conference e il turnover motivazionale di Firenze alimentano un clima di sfida e determinazione, dove sogno e incubo si sovrappongono creando un quadro complesso e affascinante. In questo scenario, ogni scelta diventa un passo decisivo verso l’obiettivo, tra speranza e realismo, in un equilibrio delicato e stimolante.

Firenze, 18 dicembre 2025 – C'è un sogno accanto all'incubo. Sì, perché quando il destino ci si mette d'impegno riesce bene a creare situazioni incredibili e complicate da tradurre e interpretare. C'è un sogno, che si chiama Conference accanto all'incubo, che si chiama retrocessione, a sconquassare la testa della Fiorentina e di Firenze. E proprio stasera, a Losanna, ultima partita del gironcino della competizione internazionale, la squadra viola dovrà far finta che tutto va piuttosto bene. Che l'Europa è un traguardo possibile e che sognare si può. Anche se il resto, ovvero il campionato, fa acqua da tutte le parti e fa paura.

Sconfitta per il Losanna, gli eurorivali della Fiorentina cadono 2-1 contro il St. Gallen - Sconfitta in campionato per il Losanna, avversaria della Fiorentina in Conference League. tuttomercatoweb.com

. @acffiorentina, la probabile formazione in vista del match contro il Losanna x.com

A Losanna la Curva Fiesole guida la protesta contro dirigenza e proprietà della Fiorentina, con i tifosi pronti a far sentire la loro voce. - facebook.com facebook

