Losanna Fiorentina 1-0 LIVE | viola sotto gol di Sigua
La Fiorentina affronta questa sera il Losanna in una sfida decisiva valida per la sesta giornata di Conference League. Alle 21, i viola cercano punti preziosi in un match che promette emozioni e tensione, con la squadra svizzera che si impone grazie a un gol di Sigua. Segui live cronaca e aggiornamenti per non perdere neanche un istante di questa importante sfida europea.
Losanna Fiorentina: sintesi, tabellino e cronaca live della prima della sfida di Conference League. Calcio d’inizio alle 21 Questa sera la Fiorentina scende in campo a Losanna per la sesta giornata di Conference League. Una sfida cruciale per i viola, chiamati a riscattarsi contro un avversario insidioso e determinato. Di seguito le scelte ufficiali dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Losanna-Fiorentina 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Giovedì 18 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
DIRETTA/ Losanna Fiorentina (risultato 0-0): Kouadio spreca un’occasione! (18 dicembre 2025) - Conference League, Diretta Losanna Fiorentina: in una stagione molto complicata, i Viola cercano quantomeno la gioia in campo europeo (18 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net
DIRETTA / Losanna-Fiorentina 0-0, intervallo dopo un primo tempo senza emozioni - 46' Calcio d'angolo gestito male dalla Fiorentina, la palla finisce a Kouadio che calcia altissimo. firenzetoday.it
AGGIORNAMENTO: #LosannaFiorentina: #Vanoli si mette a 4 Le ultime di formazione https://www.violanews.com/formazioni/losanna-fiorentina-probabili-formazioni-martinelli-gioca - facebook.com facebook
. @Conf_League | Le probabili formazioni di Losanna- @acffiorentina: possibile chance per Kouadio e Kouamè sulle fasce, davanti la coppia Piccoli-Dzeko x.com
