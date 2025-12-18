L' operazione antidroga Little Horses | un 24enne di Sambuca di Sicilia è il giovane coinvolto

Nell'ambito dell'operazione antidroga “Little Horses”, si è delineato il coinvolgimento di un giovane di Sambuca di Sicilia, il ventiquattrenne V. L'indagine condotta dalla Squadra mobile e dalla Procura di Enna ha portato all'applicazione di misure cautelari, segnando un passo importante nella lotta al traffico di droga nella regione.

© Agrigentonotizie.it - L'operazione antidroga “Little Horses”: un 24enne di Sambuca di Sicilia è il giovane coinvolto L'unico agrigentino, destinatario di misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta antidroga messa a segno all'alba dalla Squadra mobile e dalla Procura di Enna, è il ventiquattrenne V. C. di Sambuca di Sicilia. L'ordinanza per il giovane prescrive l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Operazione antidroga: arrestati due coniugi e denunciata una giovane Leggi anche: Sambuca di Sicilia, al teatro comunale L’idea arriva “Il Milione” di Marco Polo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sgominata piazza di spaccio che si serviva di giovani 'fidati'; Sgominata piazza di spaccio che si serviva di 'cavallini'; Enna, blitz antidroga all’alba: 13 persone raggiunte da misure cautelari. Operazione “Little Horses”: smantellata rete di spaccio a Enna composta da "piccoli cavalli", 13 indagati - Un centro di smistamento domestico grazie alla compagna, giovani spacciatori rampanti e oltre 2 kg di hashish sequestrati ... lasicilia.it

Controllo #antidroga nella zona dei pub di #Latina, 19enne in arresto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.