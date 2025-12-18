L' operazione antidroga Little Horses | un 24enne di Sambuca di Sicilia è il giovane coinvolto
Nell'ambito dell'operazione antidroga “Little Horses”, si è delineato il coinvolgimento di un giovane di Sambuca di Sicilia, il ventiquattrenne V. L'indagine condotta dalla Squadra mobile e dalla Procura di Enna ha portato all'applicazione di misure cautelari, segnando un passo importante nella lotta al traffico di droga nella regione.
L'unico agrigentino, destinatario di misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta antidroga messa a segno all'alba dalla Squadra mobile e dalla Procura di Enna, è il ventiquattrenne V. C. di Sambuca di Sicilia. L'ordinanza per il giovane prescrive l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
