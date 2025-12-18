Londra preparativi per inviare truppe di supporto a Kiev
Londra si prepara a rafforzare il supporto a Kiev, con unità militari pronte a intervenire. Tra queste, spicca la 16a Brigata Aerea d'Assalto, una forza d’intervento rapido di grande efficienza. I preparativi in corso riflettono l’importanza strategica di questa operazione, destinata a consolidare la presenza e il sostegno del Regno Unito nella regione.
Fra le unità che potrebbero essere impiegate in Ucraina c'è la 16a Brigata Aerea d'Assalto, una forza d'intervento rapido. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Londra è pronta a inviare truppe in Ucraina e invita i cittadini a prepararsi alla guerra..
