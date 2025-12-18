Loftus-Cheek | Il Napoli è una grande squadra con calciatori molto pericolosi ma abbiamo preparato bene il match

Loftus-Cheek si presenta con determinazione, sottolineando la qualità del Napoli e la pericolosità dei suoi avversari. Prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan, il centrocampista ha condiviso le sue impressioni, evidenziando la preparazione accurata del team e la voglia di mettersi in gioco in una sfida importante. La sfida tra due grandi squadre si avvicina, e l’atmosfera è carica di emozione.

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli -Milan, prima semifinale di Supercoppa e Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni Mediaset. Le parole di Loftus-Cheek. «Il Napoli è una grande squadra con calciatori molto pericolosi. Dobbiamo rimanere concentrati e giocare a calcio. Abbiamo preparato molto bene il match, come al solito. Penso che dobbiamo stare calmi con la testa, dobbiamo stare più stimolati ma con calma. È difficile a volte in queste occasioni, ma siamo pronti adesso a giocare calcio». Leggi anche: Allegri: «Milan-Como a Perth potrebbe essere un apripista, se resterà un unicum sarà inutile» Modric non gioca come mai? « Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio» Un commento sul mercato del Milan per gennaio? «Intanto il mercato del Milan è quello di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

