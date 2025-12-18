local il racconto della nuova venezia

Dal 2015, Local a Venezia si distingue come un punto di riferimento culinario, testimoniando un successo duraturo e una crescita costante. In questi dieci anni, ha saputo consolidare la propria identità, offrendo esperienze autentiche e di qualità ai suoi clienti. Un traguardo importante che riflette passione, dedizione e un legame profondo con la città e le sue tradizioni gastronomiche.

Dieci anni sono un periodo considerevole per un ristorante, che induce a fare dei bilanci. Quello del Local di Venezia, l’insegna aperta nel 2015 da Benedetta Fullin e Manuel Trevisan, è decisamente positivo. Il ristorante 0si è infatti inserito (e in parte ha guidato) la rinascita gastronomica della città lagunare, per fortuna ora ricca di proposte di alto livello che segnano un riscatto e una rivincita rispetto alla tanta ristorazione corriva da turisteria. Che continua a esistere, intendiamoci, ma ora ha delle alternative per chi non voglia accontentarsi di una sarda in saor appena scongelata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

