Local il racconto della nuova Venezia

Dal 2015, Local a Venezia ha scritto una storia di successi e passione. Dieci anni di cucina autentica e accoglienza, che hanno consolidato la sua posizione tra i locali più amati della città. Un percorso ricco di emozioni, innovazione e tradizione, che continua a catturare il cuore di residenti e visitatori. Un traguardo importante, simbolo di qualità e dedizione nel cuore della Serenissima.

© Ilgiornale.it - Local, il racconto della nuova Venezia Dieci anni sono un periodo considerevole per un ristorante, che induce a fare dei bilanci. Quello del Local di Venezia, l'insegna aperta nel 2015 da Benedetta Fullin e Manuel Trevisan, è decisamente positivo. Il ristorante 0si è infatti inserito (e in parte ha guidato) la rinascita gastronomica della città lagunare, per fortuna ora ricca di proposte di alto livello che segnano un riscatto e una rivincita rispetto alla tanta ristorazione corriva da turisteria. Che continua a esistere, intendiamoci, ma ora ha delle alternative per chi non voglia accontentarsi di una sarda in saor appena scongelata.

