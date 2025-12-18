Treviglio si trova al centro di una proposta strategica per potenziare la sua posizione logistica, seguendo l'esempio di altre regioni italiane. La richiesta di una stazione ad alta velocità mira a migliorare collegamenti e dinamismo economico, portando benefici concreti all’area e rafforzando il ruolo di Treviglio come snodo chiave della rete ferroviaria nazionale.

Treviglio. Il modello è già stato applicato in altre regioni italiane: le stazioni sono uscite dalle città per avvicinarsi alle direttrici della rete ferroviaria ad alta velocità. È il caso degli scali di Reggio Emilia e di Napoli Afragola, trafficati crocevia della linea che da Nord a Sud unisce la penisola. Questa sera, giovedì 18 dicembre, il Consiglio regionale voterà l’emendamento presentato al bilancio di previsione da Jonathan Lobati, consigliere regionale d’origine brembana, che propone di realizzare a Treviglio la prima stazione alta velocità nella provincia bergamasca. Nel documento lo scalo è denominato ‘Bassa Bergamasca A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lobati: Bassa cuore della logistica lombarda, a Treviglio serve una stazione ad alta velocità.