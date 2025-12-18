Lo strano caso dei fan di Avatar Pandora: dopo tanta acqua, il meteo prevede cenere. Sul pianeta alieno, fuoco e cenere si mescolano alle aspettative, mentre il terzo capitolo del blockbuster da miliardi di dollari torna al cinema. Eppure, le attenzioni sembrano rivolte altrove, lasciando in sospeso il vero fascino di Pandora e il suo incredibile universo.

Pandora. Dopo tanta acqua, il meteo prevede cenere. Fuoco e cenere sul pianeta alieno. Avatar è tornato al cinema con il terzo film di un franchise da miliardi di dollari, eppure le attenzioni sembrano tutte altrove. Occhi e orecchie sono puntati sui quattro presunti trailer Perché in questi giorni si parla solo e soltanto dei quattro teaser di Avengers Doomsday che accompagneranno proprio l’uscita di Avatar: Fuoco e cenere. Possibile che l’attesa di un film che uscirà tra un anno sovrasti l’uscita di un film come Avatar che sta per arrivare in sala? La nostra cultura dell’hype ha raggiunto livelli di isteria così alti da regalarci questa contraddizione? Ma non è di questo che vogliamo parlare in questo articolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

