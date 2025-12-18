Lo Stato di agitazione al Cup della Asl Tse

Il 18 dicembre 2025, il Cup dell’Asl Tse Arezzo entra in stato di agitazione. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl sottolineano che i dipendenti non sono Babbi Natale, evidenziando le tensioni e le richieste dei lavoratori che chiedono attenzione e risposte concrete alle loro istanze. La situazione mette in evidenza le difficoltà e le pressioni che caratterizzano il settore sanitario in questo periodo.

© Lanazione.it - Lo Stato di agitazione al Cup della Asl Tse Arezzo, 18 dicembre 2025 – Stato di agitazione al Cup dell'Asl. Filcams Cgil e Fisascat Cisl: "I dipendenti non sono Babbi Natale. Perché devono regalare ore di lavoro?" Stato di agitazione dei lavoratori del servizio Cup della Asl Tse. Sono un centinaio e in assemblea hanno dato mandato a Filcams Cgil e Fisascat Cisl di aprire la vertenza collettiva con la cooperativa Formula Servizi. "Sono ormai troppi anni che gli addetti a questo servizio, appaltato esternamente dalla Asl alla cooperativa, svolgono ore di lavoro in eccedenza al loro contratto. Garantendo all'azienda la massima flessibilità.

Asl Arezzo. Operatrici Cup intramoenia in stato di agitazione - Il servizio di prenotazioni è gestito da una cooperativa dove lavorano circa 15 persone e che fattura ogni anno 7 milioni di euro per le prestazioni dei medici. quotidianosanita.it

"I lavoratori del Cup sono di nuovo senza stipendio": proclamato lo stato di agitazione - “Oltre 100 tra lavoratrici e lavoratori della Sds Srl ancora senza stipendio: la Asl Roma 2 se c’è batta un colpo”. romatoday.it

In forte stato di agitazione e per futili motivi, il giovane avrebbe aggredito i familiari con un’arma da taglio e con percosse - facebook.com facebook

Personale verso lo stato di agitazione. Sindacati: «Il Comune omette di avviare la contrattazione» - Il Giunco x.com

