Lo stadio? Uno scempio Ma ora salviamoci uniti

Lo stadio rappresenta un simbolo di speranza e identità, ma attualmente si trova in uno stato di abbandono. La delusione di essere ultimi con un divario così marcato deriva anche dalle alte aspettative generate dagli investimenti e dalla campagna acquisti. È il momento di unirci, superare le difficoltà e ricostruire un futuro di entusiasmo e passione per la nostra squadra e la nostra città.

"Se siamo tutti increduli di essere ultimi con un distacco così ampio, è perché questa società ha investito molto nella Fiorentina, creando aspettative con una campagna acquisti dispendiosa. Tutti credevamo che la proprietà avesse finalmente puntato anche sui risultati sportivi, oltre che sugli investimenti immobiliari". Si inserisce così nella questione crisi viola il senatore FdI Paolo Marcheschi, anche lui super tifoso, che dice la sua anche sul restyling ad andamento lento del Franchi: "La questione dello stadio non aiuta, è umiliante quanto la classifica, e ho già espresso più volte il mio disappunto per lo scempio annunciato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

