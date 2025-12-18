Lo stadio? Uno scempio Ma ora salviamoci uniti

Lo stadio rappresenta un simbolo di speranza e identità, ma attualmente si trova in uno stato di abbandono. La delusione di essere ultimi con un divario così marcato deriva anche dalle alte aspettative generate dagli investimenti e dalla campagna acquisti. È il momento di unirci, superare le difficoltà e ricostruire un futuro di entusiasmo e passione per la nostra squadra e la nostra città.

"Chi compra una società vuole lo stadio di proprietà, non un cantiere per il quale Nardella ha iniziato i lavori senza avere i soldi. Anche questo è uno scempio" (Matteo Renzi, intervista a La Nazione, sulla Fiorentina) x.com

Le Torri di Ipurua, due mega palazzi di 15 piani che sovrastano lo stadio dell'Eibar, possono essere viste come scempio urbanistico. Soprattutto guardando dal basso verso l'alto. Tuttavia, vivere una partita da qui offre una vista impressionante, con una pan - facebook.com facebook

