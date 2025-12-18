Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo | Ci danno speranza Santo Natale a tutti

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo torna a regalare emozioni e speranza. Giovedì 18 dicembre, nella tradizione che si rinnova ogni anno, la ventiduesima edizione ha coinvolto le scuole del Sacro Cuore, creando un’atmosfera magica e autentica. Un momento di condivisione e spiritualità che celebra il vero spirito del Natale.

lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in piazza del popolo ci danno speranza santo natale a tutti

© Cesenatoday.it - Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo: "Ci danno speranza, Santo Natale a tutti"

Come da tradizione giovedì 18 dicembre, in Piazza del Popolo è andata in scena la ventiduesima edizione del presepe vivente, organizzato dalle scuole del Sacro Cuore. L’evento ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, insieme ai ragazzi della scuola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Il presepe vivente dei bambini porta la magia del Natale in piazza Saffi

Leggi anche: Il villaggio di Betlemme arriva in centro storico: in Piazza del Popolo il presepe vivente delle Scuole del Sacro Cuore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale a Genova: presepi, musica e magia, la città si trasforma in un grande palcoscenico delle feste; Natale 2025, “Il presepe vivente dei bambini” con Galahad a San Demetrio; ‘Accendiamo il Natale nel borgo di Acaya’. Nel castello il presepe vivente dei bambini; Il Natale prende vita in piazza Saffi: torna il tradizionale Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizione.

Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo: "Ci danno speranza, Santo Natale a tutti" - Come da tradizione giovedì 18 dicembre, in Piazza del Popolo è andata in scena la ventiduesima edizione del presepe vivente, organizzato dalle scuole del Sacro Cuore. cesenatoday.it

spettacolo presepe vivente bambiniReggio, bimbi e genitori protagonisti del Natale con il presepe vivente di ‘Crescere insieme’ – FOTO - Ogni bottega del presepe ha contribuito con un pacco regalo destinato ai bambini del reparto di Pediatria del GOM ... citynow.it

spettacolo presepe vivente bambiniNatale e Capodanno a Cetara: mercatini, presepe vivente e concerti animano le “Notti Azzurre” della Costiera - Cetara risplende di magia con le "Notti Azzurre" e la rassegna invernale che, ancora fino a febbraio, animerà il borgo della Costiera Amalfitana con un fitto programma di eventi pensati per le festivi ... ilvescovado.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.