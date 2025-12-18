Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo | Ci danno speranza Santo Natale a tutti

Il presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo torna a regalare emozioni e speranza. Giovedì 18 dicembre, nella tradizione che si rinnova ogni anno, la ventiduesima edizione ha coinvolto le scuole del Sacro Cuore, creando un’atmosfera magica e autentica. Un momento di condivisione e spiritualità che celebra il vero spirito del Natale.

© Cesenatoday.it - Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo: "Ci danno speranza, Santo Natale a tutti" Come da tradizione giovedì 18 dicembre, in Piazza del Popolo è andata in scena la ventiduesima edizione del presepe vivente, organizzato dalle scuole del Sacro Cuore. L'evento ha visto protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, insieme ai ragazzi della scuola.

