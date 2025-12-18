lo showcooking di simone rugiati tra gli eventi del natale vista mare

Questo fine settimana porta emozioni e divertimento a “Natale vista mare” a Cervia. Tra gli eventi più attesi, lo showcooking di Simone Rugiati promette di deliziare gli appassionati di cucina, mentre a Milano Marittima prende il via “Tacabanda”, una rassegna musicale che riempirà le vie del centro con melodie natalizie, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la famiglia.

Grandi novità da questo fine settimana all’interno di “A Cervia un Natale vista mare”. A Milano Marittima, sabato 20 dicembre, parte “Tacabanda – La musica del Natale nelle vie del centro”, rassegna di concerti a cura di bande, marching band, ensemble strumentali e cori selezionati tra le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Natale, nella mia Milano Marittima si cucina vista mare! Domenica 21 dicembre, in Rotonda Primo Maggio, vi aspetta uno showcooking speciale con lo chef Simone Rugiati: alle 17.30 i sapori autentici della Romagna salgono sul palco accompagnati da - facebook.com facebook