Lo Schiaccianoci insegna a mantenere uno sguardo magico sul mondo Amici? Mi è servito molto come tutte le altre esperienze professionali Sogno una mia coreografia alla Scala | così Oliviero Bifulco

Oliviero Bifulco, protagonista e ispirato interprete, ci invita a riscoprire la magia e l’incanto dello “Schiaccianoci”. Un classico natalizio con le musiche di Cajkovskij, che torna a incantare il pubblico al Teatro Fraschini di Pavia il 20 e 21 dicembre, portando sul palco sogni, passione e l’aspirazione di una vita dedicata alla danza.

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo Schiaccianoci insegna a mantenere uno sguardo magico sul mondo. Amici? Mi è servito molto, come tutte le altre esperienze professionali. Sogno una mia coreografia alla Scala”: così Oliviero Bifulco Il 20 e 21 dicembre in scena al Teatro Fraschini di Pavia “Lo Schiaccianoci” con musiche di Piotr?ajkovskij, il classico balletto natalizio. La nuova produzione è firmata dal coreografo e ballerino Oliviero Bifulco, noto al pubblico televisivo per aver partecipato alla 16esima edizione di “ Amici di Maria De Filippi”, che ha voluto rappresentare una lettura della storia in chiave contemporanea. Interpreti principali sono il principe con Andrea Risso, mentre Clara è Carola Puddu. Una sfida in chiave moderna. “L’opera ci ha molto abituati a visioni nuove e rimette sempre tutto un po’ in discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: “Mi volevo vestire da principessa a una festa, ma la mia migliore amica voleva copiarmi. Abbiamo discusso molto, mi sembrava esagerata”: lo sfogo su Reddit Leggi anche: Un classico di Natale, 'Lo Schiaccianoci' arriva al Teatro Nuovo con la coreografia di Luciano Cannito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un weekend tutto all’insegna dell’atmosfera natalizia E voi Avete già preso i biglietti per lasciarvi incantare dal nostro meraviglioso Schiaccianoci Sabato 13 Dicembre ore 17 e 20.30 Domenica 14 Dicembre ore 16 e 18.15 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.