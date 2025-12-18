Lo scatto dell’Ac Lissone | Obiettivo Eccellenza

Lo Scatto dell’AC Lissone si distingue per la sua determinazione e ambizione. Con un obiettivo chiaro e condiviso, la squadra si impegna a raggiungere l’Eccellenza, dimostrando passione e continuità. Il presidente Giacomo Lorusso sottolinea la ferma volontà di competere ai massimi livelli, alimentando il sogno di una stagione ricca di successi e crescita.

© Ilgiorno.it - Lo scatto dell'Ac Lissone: "Obiettivo Eccellenza" A Lissone non si sono mai nascosti da un campionato e mezzo a questa parte. "Il target è l'Eccellenza", dice senza giri di parole il presidente Giacomo Lorusso. Mica parole a vanvera perché a un turno dal giro di boa la sua Ac Lissone è prima in classifica in coabitazione con la Speranza Agrate e proprio negli ultimi 90 minuti del 2025 le due brianzole si giocheranno il platonico titolo d'inverno a distanza: Arca-Lissone da una parte, Speranza-Cob dall'altra. Poi la pausa, poi altre 15 partite di cui addirittura 11 casalinghe per la formazione lissonese che ha giocato quasi tutto il girone di andata "on the road", anzi tutto visto che lo storico campo di via dei Platani è in attesa di un profondo restyling il cui via libera potrebbe arrivare a giorni.

NUOVO ACQUISTO Presentiamo Riccardo Sacchi, centrocampista classe 2007, nuovo giocatore dell’AC Lissone. Cresciuto nei settori giovanili di Folgore Caratese e Casatese Merate, Riccardo arriva a Lissone con entusiasmo, voglia di crescere e di mett - facebook.com facebook

