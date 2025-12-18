Lo chef Vito misura L’altezza delle lasagne

Sabato sera alle 21, il Teatro Comunale di Cesenatico si trasforma in palco di un evento unico: lo chef Vito sfida le altezze delle sue lasagne, regalando un'esperienza gastronomica e teatrale indimenticabile. Un appuntamento imperdibile che unisce creatività culinaria e spettacolo, portando in scena l’arte del mangiare e del divertimento in un contesto suggestivo. Preparati a vivere una serata all’insegna del gusto e dell’emozione.

Sabato sera alle 21 il Teatro Comunale di Cesenatico ospita uno degli eventi più attesi della stagione invernale 2025-2026. Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, sul palco sarà protagonista Vito, uno degli attori comici più apprezzati e divertenti, che con il suo stile ironico e pungente, proporrà "L’altezza delle lasagne". Nel monologo Vito porta gli spettatori su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Tanti gli interrogativi che saranno affrontati durante la serata, ad esempio sul perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado, chi ha deciso che non serve più la mezzaluna, cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione, fino appunto alla regina di tutte le domande, qual è l’altezza delle lasagne?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

