Lo chef Masanti ambasciatore dell’eccellenza
Lo chef Stefano Masanti, rinomato stellato madesimino, si distingue come ambasciatore dell’eccellenza gastronomica lombarda a livello internazionale. La sua figura è stata riconosciuta nella top five del premio “Voce lombarda nel mondo”, un prestigioso riconoscimento istituito dalla Regione Lombardia per celebrare i migliori rappresentanti della regione nel panorama globale. Un onore che sottolinea il suo ruolo di ambasciatore culturale e culinario della Lombardia nel mondo.
"Ambasciatore dell’eccellenza gastronomica lombarda a livello internazionale". C’è anche lo chef stellato madesimino Stefano Masanti nella top five della prima edizione del premio “ Voce lombarda nel mondo “, istituito dalla Giunta della Lombardia, in collaborazione con il Consiglio regionale per omaggiare cinque “ambassador“ della Regione nel mondo. Gli altri riconoscimenti sono stati conferiti a Santo Locatelli, fondatore dell’Ente Bergamaschi nel mondo; Livio Mazzoleni, project manager alla National Gallery di Londra; il Maestro Uto Ughi, violinista di fama mondiale e la scienziata di fama internazionale Cinzia Zuffada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Premiati tra gli altri lo chef stellato Stefano Masanti e il violinista Uto Ughi
