Lo abbiamo trovato così Era scomparso da un mese | tragico annuncio la famiglia in lacrime

Una notte come tante, un giovane scompare senza lasciare traccia. Un mese di angoscia, lacrime e incertezza per la famiglia, che si confronta con un dolore improvviso e incolmabile. La sua assenza improvvisa scuote tutti, lasciando un vuoto difficile da colmare e domande che ancora non trovano risposta.

Una notte qualunque, un ragazzo di appena vent'anni che esce dal suo alloggio universitario e sparisce nel nulla. Per più di un mese, la sua famiglia vive aggrappata alla speranza, mentre la comunità segue con il fiato sospeso ogni aggiornamento. Poi, all'improvviso, arriva quella frase che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Il suo nome è Aryan Sharma, ha solo vent'anni ed è uno studente di robotica nel cuore dell'Inghilterra. A Loughborough, nel Leicestershire, tutti ormai conoscevano il suo volto: il ragazzo dei manifesti, degli appelli sui social, delle ricerche disperate iniziate dopo quella notte di fine novembre.

