Livorno | uccise figlio di 2 anni gettandolo dal sesto piano pena ridotta per la madre

A Livorno, la madre condannata per aver ucciso il figlio di due anni gettandolo dal sesto piano vedrà la pena ridotta. Dopo aver scontato la detenzione in carcere, dovrà trascorrere tre anni in una Rems in esecuzione di una misura di sicurezza. La vicenda ha suscitato grande scalpore e riflessioni sulla giustizia e sulla tutela dei minori.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.