Livorno | Offerta formativa scolastica dai nuovi indirizzi al Nautico ai corsi serali all' Orlando | le richieste per l' anno 2026-2027
Il consiglio provinciale di Livorno ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica per l’anno 2026-2027, ampliando le opportunità di studio con nuovi indirizzi e corsi serali, tra cui il Nautico all’Orlando. Un’occasione per studenti e famiglie di scoprire percorsi innovativi e qualificanti, in un territorio che investe nel futuro dell’istruzione e della formazione.
Il consiglio provinciale di Livorno ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica del territorio per l'anno 2026-2027, relativa alla didattica, al tempo scuola, agli indirizzi di studio e curvature. Il documento (qui il testo completo), presentato da Antonio Borzatti, responsabile. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Piano provinciale offerta scolastica: nuovi corsi approvati per Assisi, Umbertide, C.Castello, Castiglione del Lago
Leggi anche: Due nuovi corsi di studio nel Chietino: approvato il piano provinciale di dimensionamento scolastico e ampliamento dell’offerta formativa
Provincia, approvato Piano dell'offerta formativa; Livorno, il Consiglio Provinciale approva il Piano di offerta formativa scolastica per l'a.s. 2026 - 27; Offerta formativa delle scuole superiori pugliesi, i sindacati: Decaro fermi riforma della Regione; Si riunisce il Consiglio provinciale.
Livorno | Offerta formativa scolastica, dai nuovi indirizzi al Nautico ai corsi serali all'Orlando: le richieste per l'anno 2026-2027 - Il documento è stato approvato dal consiglio provinciale e trasmesso alla Regione. livornotoday.it
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di offerta formativa scolastica per l’a.s. 2026-27 - Il Consiglio Provinciale, riunito il 15 dicembre a Palazzo Granducale, ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica del territorio, relativa alla didattica, al tempo scuola, agli ... livornopress.it
L’autonomia scolastica – Scheda di Diritto - L’autonomia scolastica rappresenta uno dei cardini del sistema educativo italiano, istituita per garantire maggiore flessibilità e capacità di adattamento delle scuole alle esigenze dei propri ... diritto.it
ITIS Galilei di Livorno
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di offerta formativa scolastica per l’a.s. 2026-27 #livorno #scuola #provinciadilivorno - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.