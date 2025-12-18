Livorno | Offerta formativa scolastica dai nuovi indirizzi al Nautico ai corsi serali all' Orlando | le richieste per l' anno 2026-2027

Il consiglio provinciale di Livorno ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica per l’anno 2026-2027, ampliando le opportunità di studio con nuovi indirizzi e corsi serali, tra cui il Nautico all’Orlando. Un’occasione per studenti e famiglie di scoprire percorsi innovativi e qualificanti, in un territorio che investe nel futuro dell’istruzione e della formazione.

Il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di offerta formativa scolastica per l’a.s. 2026-27 - Il Consiglio Provinciale, riunito il 15 dicembre a Palazzo Granducale, ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica del territorio, relativa alla didattica, al tempo scuola, agli ... livornopress.it

ITIS Galilei di Livorno

