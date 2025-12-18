LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa

Benvenuti alla diretta live dello slalom gigante parallelo di Carezza, evento di Coppa del Mondo snowboard alpino 2025/2026. Gli azzurri sono pronti a dare il massimo sulla pista di casa, inseguendo nuovi traguardi e successi di rilievo. Restate con noi per seguire in tempo reale tutte le emozioni e i risultati di questa appassionante tappa italiana.

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Carezza, gara valida per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 20252026, Sulle nevi italiane la pattuglia azzurra cerca nuovi successi ed ulteriori podi dopo un avvio di stagione sfavillante. Sulla pista "Pra di Tori" al Passo Costalunga il team guidato dal direttore tecnico Pisoni va a caccia della quinta vittoria in queste prime settimane di gare. Ben 10 gli azzurri che prenderanno parte alle qualificazioni del mattino. Pettorali bassi e grandi aspettative per Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller ed Aaron March.

Snowboard, PGS Carezza 2025: programma, orari, tv, streaming - 2026 è pronta ora a vivere il terzo appuntamento della sua stagione. oasport.it

Snowboard, Jasmine Coratti vince gigante parallelo a Carezza - Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca ... sport.sky.it

Dekker claims maiden World Cup win Carezza FIS Snowboard

Alto Adige a tutta: sci in Gardena e Badia, snowboard a Carezza e skicross a San Candido - facebook.com facebook

Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com

