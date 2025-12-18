Segui in tempo reale la prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia protagonista al suo primo approccio sulla pista svizzera. Resta aggiornato sugli sviluppi e le emozioni della competizione, con tutte le ultime notizie e i momenti salienti della giornata. Non perdere neanche un istante dell’evento, clicca qui per vivere la diretta completa.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d'Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia spumeggiante al primo approccio con la pista svizzera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.26. Sembra velocizzata la pista nella parte alta dove tutte le ultime scese hanno vantaggi considerevoli su Goggia ma poi perdono tanto nella parte centrale e nel finale. Anche la slovena Stuhec chiude con un ritardo di 1?81 ed è settima. Ora Nicol Delago 11.24. Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Goggia Sofia ITA 1:41.77 2 Johnson Breezy USA +0.66 3 Vonn Lindsey USA +0.82 4 Ledecka Ester CZE +1.16 5 Weidle-Winkelmann Kira GER +1.41 6 Ortlieb Nina AUT +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

