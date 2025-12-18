LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia spumeggiante al primo approccio con la pista svizzera!

Segui in tempo reale la prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia protagonista al suo primo approccio sulla pista svizzera. Resta aggiornato sugli sviluppi e le emozioni della competizione, con tutte le ultime notizie e i momenti salienti della giornata. Non perdere neanche un istante dell’evento, clicca qui per vivere la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.26. Sembra velocizzata la pista nella parte alta dove tutte le ultime scese hanno vantaggi considerevoli su Goggia ma poi perdono tanto nella parte centrale e nel finale. Anche la slovena Stuhec chiude con un ritardo di 1?81 ed è settima. Ora Nicol Delago 11.24. Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Goggia Sofia ITA 1:41.77 2 Johnson Breezy USA +0.66 3 Vonn Lindsey USA +0.82 4 Ledecka Ester CZE +1.16 5 Weidle-Winkelmann Kira GER +1.41 6 Ortlieb Nina AUT +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

