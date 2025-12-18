Segui in tempo reale la prova di discesa di Val d’Isere 2025, con Sofia Goggia protagonista al primo tentativo sulla suggestiva pista francese. Rimani aggiornato su tutte le emozioni e i risultati della giornata, con aggiornamenti continui e live commentary. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare manifestazione di sci alpino, dove i campioni si sfidano per la vittoria.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia spumeggiante al primo approccio con la pista francese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.29: Sulla neve di casa la francese Miradoli con qualche ottimo tratto si inserisce in settima posizione a 1?79 dalla testa 11.28: Indietro anche la norvegese Monsen che si inserisce in 13ma posizione a 2?16 da Goggia 11.27: Non inverte il trend non proprio positivo di questo inizio di stagione Nicol Delago che chiude con un ritardo pesante di 2?65 ed è 16ma 11.26. Sembra velocizzata la pista nella parte alta dove tutte le ultime scese hanno vantaggi considerevoli su Goggia ma poi perdono tanto nella parte centrale e nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

