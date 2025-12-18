LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia spumeggiante al primo approccio con la pista francese!
Segui in tempo reale la prova di discesa di Val d’Isere 2025, con Sofia Goggia protagonista al primo tentativo sulla suggestiva pista francese. Rimani aggiornato su tutte le emozioni e i risultati della giornata, con aggiornamenti continui e live commentary. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare manifestazione di sci alpino, dove i campioni si sfidano per la vittoria.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.29: Sulla neve di casa la francese Miradoli con qualche ottimo tratto si inserisce in settima posizione a 1?79 dalla testa 11.28: Indietro anche la norvegese Monsen che si inserisce in 13ma posizione a 2?16 da Goggia 11.27: Non inverte il trend non proprio positivo di questo inizio di stagione Nicol Delago che chiude con un ritardo pesante di 2?65 ed è 16ma 11.26. Sembra velocizzata la pista nella parte alta dove tutte le ultime scese hanno vantaggi considerevoli su Goggia ma poi perdono tanto nella parte centrale e nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
