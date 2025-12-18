LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia mette le cose in chiaro in ombra le altre azzurre

Segui in tempo reale la prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, con Sofia Goggia protagonista e pronta a mettere in chiaro le sue ambizioni. Le altre azzurre cercano di emergere, ma l’attenzione è tutta sulla campionessa italiana. Rimani aggiornato con aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa emozionante competizione.

12.20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda prova in Val d'Isere 12.17. questa la classifica finale della prima prova cronometrata di Val d'Isere: 1 GOGGIA Sofia ITA 1:41.77 2 JOHNSON Breezy USA +0.66 3 WILES Jacqueline USA +0.71 4 VONN Lindsey USA +0.82 5 LEDECKA Ester CZE +1.16 6 GAUCHE Laura FRA +1.25 7 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER +1.41 8 FEST Nadine AUT +1.61 9 AGER Christina AUT +1.62 10 CERUTTI Camille FRA +1.70 10 ORTLIEB Nina AUT +1.70 12 MIRADOLI Romane FRA +1.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia assaggia una pista gradita. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11. oasport.it

LIVE Discesa Val Gardena dalle 11.45: Paris a caccia del bis, è sfida a super Odermatt - 45 sulla Saslong la prima delle due discese, recupero di una delle gare annullate a Beaver Creek. gazzetta.it

A TUTTO SCI ALPINO Se la prova femminile a Val-d’Isère non vi basta, non preoccupatevi… Ci sono anche i ragazziiiii! In Val Gardena va in scena la discesa di Coppa del Mondo! Otto azzurri jet sono pronti a dare tutto dalle 11.45! Facciamo il tif - facebook.com facebook

ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

