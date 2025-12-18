LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia assaggia una pista che ha sempre gradito
Benvenuti alla Diretta Live della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isère, tappa fondamentale della Coppa del Mondo 2025-2026. Seguite con noi le emozioni di questa giornata, con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni delle atlete e le prime impressioni sulla pista. Rimanete sintonizzati per non perdere nessun dettaglio di questa spettacolare sfida sulla neve francese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isere (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Quest’oggi, a partire dalle 11.00, le atlete saranno chiamate a studiare le migliori traiettorie per fare velocità sul pendio transalpino. Messo in archivio il week end di St. Moritz (Svizzera), si torna a competere nella velocità sulla Oreiller-Killy. Le condizione meteo dovrebbe essere abbastanza buone e questo è un fattore indubbiamente positivo nel lavoro che le sciatrici e i propri staff tecnici dovranno fare per trovare la chimica giusta sul manto nevoso in Alta Savoia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: primo test per Sofia Goggia. La startlist
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Zampata di Lindsey Vonn; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Haehlen stupisce col n.56, bene Goggia e Pirovano, grave infortunio per Gisin; LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: cancellato l’ultimo test. Cosa è successo; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: Odermatt mette subito le cose in chiaro, Paris risponde presente.
LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: cancellato l’ultimo test. Cosa è successo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 7. oasport.it
LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza abbassata, c’è il recupero di Beaver Creek - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa maschile in programma in Val Gardena ... oasport.it
LIVE Sci Alpino: Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA. Orari manche, TV, pettorali italiani - Slalom maschile di Val d’Isère live: orari delle manche, diretta TV, streaming e pettorali degli italiani nel terzo slalom di Coppa del Mondo 2025- discoveryalps.it
Rassat vince lo Slalom maschile di Gurgl Coppa del Mondo di Sci Alpino 202526
Il 35enne residente in Bergamasca ha chiuso la prova in diciassettesima posizione a 3"08 dallo svizzero. #odermatt #casse #paris #scialpino #ski #sci #discesalibera #valgardena #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook
ALÉ DOMME Prima prova cronometrata della discesa libera maschile in Val Gardena… E Paris è già tra i migliori! È suo il terzo tempo sulla Saslong! Ci aspetta un altro weekend adrenalinico in Coppa del Mondo di sci alpino #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.