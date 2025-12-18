LIVE Sci alpino Prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Sofia Goggia assaggia una pista che ha sempre gradito

Benvenuti alla Diretta Live della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isère, tappa fondamentale della Coppa del Mondo 2025-2026. Seguite con noi le emozioni di questa giornata, con aggiornamenti in tempo reale sulle azioni delle atlete e le prime impressioni sulla pista. Rimanete sintonizzati per non perdere nessun dettaglio di questa spettacolare sfida sulla neve francese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata di discesa femminile in Val d’Isere (Francia), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Quest’oggi, a partire dalle 11.00, le atlete saranno chiamate a studiare le migliori traiettorie per fare velocità sul pendio transalpino. Messo in archivio il week end di St. Moritz (Svizzera), si torna a competere nella velocità sulla Oreiller-Killy. Le condizione meteo dovrebbe essere abbastanza buone e questo è un fattore indubbiamente positivo nel lavoro che le sciatrici e i propri staff tecnici dovranno fare per trovare la chimica giusta sul manto nevoso in Alta Savoia. 🔗 Leggi su Oasport.it

